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«Спіймати Кайдаша»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Скільки серій в серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.
2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша».
Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Герої фільму знайомі нам до болю. Їхні проблеми, переживання ‒ все таке рідне й зрозуміле.
Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.
Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:00 замість серіалу «Проти течії».
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Графік виходу серіалу
- 2 березня ‒ 1, 2 серії
- 3 березня ‒ 3, 4 серії
- 4 березня ‒ 5, 6 серії
- 5 березня ‒ 7, 8 серії
- 9 березня ‒ 9, 10 серії
- 10 березня ‒ 11, 12 серії
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