У весняному сезоні глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити прем’єру 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Зірка серіалу «Кріпосна» Тарас Цимбалюк у новому пості в Instagram розповів про зйомки багатосерійного фільму. Подробиці читайте в матеріалі.

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Вже цієї весни ми побачимо нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Сценаристом проєкту виступила Наталка Ворожбит, яка вперше стала шоуранером проєкту. У новому пості в Instagram зірка «Кріпосної» та один з акторів серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк розповів про знімальний процес. Актор зазначає, що деякі проєкти мають душу. Ось, що Тарас пише про проби і не тільки:

Я був приємно вражений на пробах, я кайфував усі п’ятдесят своїх знімальних, котрі пролітали за секунду… А коли я побачив на озвучці уривки, то зрозумів, що передано головне – життя простих людей! А ще я рідко бачу, щоб всі департаменти ржали, як коні, від того, що актори просто читають текст, котрий настільки вміло адаптований, що пробирає абсолютно усіх. Так само всім було сумно, коли знімали сцени з собакою… Саме тому було видно, що з кожною зміною ми все більше закохувалися у цей проєкт! ⠀

Також актор зазначив, що на екранах зазвучить «смачний» суржик, який об’єднує всі українські колоритні селища. Актори постануть перед глядачем максимально просто, так, ніби це діалог за парканом звичайної богуславській сім’ї.

«Одним словом, люди, я вас запрошую до телеканалу СТБ, який скоро почне показ нашого фільму! Дуже цікаво почути ваші враження», – закликає до перегляду Тарас Цимбалюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадуємо, що вже у весняному сезоні 2020 телеканал СТБ представить неймовірно життєвий серіал «Спіймати Кайдаша». Не пропустіть!

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