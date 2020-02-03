В весеннем сезоне зрители телеканала СТБ смогут увидеть премьеру 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша». Звезда сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк в новом посте в Instagram рассказал о съемках многосерийного фильма. Подробности читайте в материале.

Больше по теме: Дата премьеры сериала «Спіймати Кайдаша»

Уже этой весной мы увидим новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит, которая впервые стала шоураннером проекта. В новом посте в Instagram звезда «Крепостной» и один из актеров сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк рассказал о съемочном процессе. Актер отмечает, что некоторые проекты имеют душу. Вот, что Тарас пишет о пробах и не только:

Я был удивлен на пробах, я кайфовал все пятьдесят своих съемочных, которые пролетали в секунду… А когда я увидел на озвучке отрывки, то понял, что передано главное – жизнь простых людей! А еще я редко вижу, чтобы все департаменты ржали, как лошади, от того, как актеры просто читают текст, который настолько умело адаптирован, что пробирает абсолютно всех. Также всем было грустно, когда снимали сцены с собакой… Именно поэтому было видно, что с каждым изменением мы все больше влюблялись в этот проект! ⠀

Также актер отметил, что на экранах зазвучит «вкусный» суржик, который объединяет все украинские колоритные поселки. Актеры предстанут перед зрителем максимально просто, так, будто это диалог за забором обычной богуславской семьи.

«Одним словом, люди, я вас приглашаю к телеканалу СТБ, который скоро начнет показ нашего фильма! Очень интересно услышать ваши впечатления», – призывает к просмотру Тарас Цымбалюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напоминаем, что уже в весеннем сезоне 2020 телеканал СТБ представит невероятно жизненный сериал «Спіймати Кайдаша». Не пропустите!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ