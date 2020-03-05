Как звезды СТБ отреагировали на сериал «Спіймати Кайдаша»

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера: в эфир вышли первые серии нового проекта «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». О том, как восприняли сериал звезды телеканала СТБ, читайте в материале.

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2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера нового сериала «Спіймати Кайдаша». Это история, знакомая каждому украинцу до боли. В центре сюжета ‒ жизнь простой семьи из села Семигоры. Сериал затрагивает вечные темы: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность…

Звезды телеканала СТБ также успели оценить новый сериал. Так, ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поделилась впечатлениями после просмотра первых четырех серий «Спіймати Кайдаша»:

«Имела уникальную возможность за месяц до премьеры посмотреть первые 4 серии сериала «Спіймати Кайдаша» по произведению Ивана Нечуй-Левицкого. Сценарий Натальи Ворожбит. Не могла представить Кайдашеву семью такой современной и смелой. Эмоции бурлят, актерская игра захватывает, хочется продолжения! Вы же поняли: семья из украинской классики в современных условиях! Как говорится: эта история на все времена! Тарас Цимбалюк теперь окончательно завладеет сердцами телезрительниц! Роль Карпа ему подходит идеально!»

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Ведущая проекта «Таємниці ДНК» и «Вікна-Новини» Татьяна Высоцкая также в восторге от сериала:

«В этот день оживет извечный семейный конфликт ‒ и взорвется яркими красками. История Кайдашей, новое прочтение. Мне посчастливилось увидеть первые серии еще до выхода на СТБ. И что сказать. Так нельзя с людьми! Потому что это ужасно ‒ теперь ждать продолжения! С первых кадров, с первых диалогов ‒ все правда. А я знаю, я росла у бабушки в селе в Днепропетровской области, поэтому все маркеры проверено, как отделом качества. И люди, и язык, и коронные фразы, и музыка, и соседское пение под домами, даже громкое биение ложкой по чашке».

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Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская также была в восторге от сериала:

«Меня просто распирает гордость за то, какой классный и высокопрофессиональный продукт снимают в нашей стране. На родном языке. Сериал «Спіймати Кайдаша» именно о нас, украинцах. Шикарный, самобытный, по сценарию Натальи Ворожбит. Я даже не ожидала, что творчество одного из моих любимых украинских классиков можно воспроизвести так подлинно и по-современному: и смех, и слезы! Ведь семейные ситуации абсолютно одинаковые в любом веке: 50-100-150 лет назад все ссорятся и мирятся так же. Качество сериала меня тоже очень поразило. Эмоциональные диалоги, прекрасная игра актеров: Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Виктор Жданов, Ирина Мак, Антонина Хижняк, Дарья Федина. У меня было такое ощущение, что я смотрю не сериал на экране, а подсматриваю за настоящей, искренней украинской семьей».

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