Как зрители отреагировали на премьеру нового сериала «Спіймати Кайдаша»

Вчера в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера: в эфир вышли первые серии нового проекта «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». О том, как восприняли сериал зрители телеканала СТБ, читайте в материале.

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2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера нового сериала «Спіймати Кайдаша». Это история, знакомая каждому украинцу до боли. В центре сюжета ‒ жизнь простой семьи из села Семигоры. Сериал затрагивает вечные темы: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность…

Зрители телеканала СТБ на ура восприняли новый сериал. В социальных сетях появились сотни восторженных комментариев.

«Спасибо искренне за отдых! Шикарные актеры, исполнение… Такое впечатление, что была вместе с Вами», ‒ написала Анита Худа. «Бомбезный сериал. С нетерпением жду следующих серий», ‒ поделилась впечатлениями Мария Мокрая. «Смеялась до слез. Очень классный фильм», ‒ высказала свое мнение Татьяна Сиренко.

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Особое внимание зрители обратили на живой украинский язык и суржик, который сценаристы мастерски добавили в речь героев.

«Мне понравился именно суржик, он «грамотный». Он наш, украинский. Если бы герои заговорили литературным языком, мы бы не поверили. Я бы сказала, что здесь суржик литературный. Язык героев не «опустился» до жаргонизмов, а остренькие слова — это и есть наше украинское. Фильм глубокий. В нем ‒ жизнь, как она есть: с любовью, предательством, добром и черствостью. Впечатления очень приятные. Игра актеров ‒ высший пилотаж! Молодцы!» ‒ написала Маруся Чураивна.

Смотрите продолжение сериала «Спіймати Кайдаша» с понедельника по четверг на телеканале СТБ в 20:00! Дальше ‒ намного интереснее!

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