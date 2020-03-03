Як глядачі відреагували на прем’єру нового серіалу «Спіймати Кайдаша»

Учора о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Про те, як сприйняли серіал глядачі телеканалу СТБ, читайте в матеріалі.

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2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша». Це історія, знайома кожному українцю до болю. У центрі сюжету ‒ життя простої сім’ї з села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки і свекрухи, любов, дружба, відданість…

Глядачі телеканалу СТБ на ура сприйняли новий серіал. У соціальних мережах з’явилися сотні захоплених коментарів.

«Щиро дякую за відпочинок! Шикарні актори, виконання… Таке враження, що була разом з Вами », ‒ написала Аніта Худа. «Бомбезно серіал. Із нетерпінням чекаю наступних серій», ‒ поділилася враженнями Марія Мокра. «Сміялася до сліз. Дуже класний фільм», ‒ висловила свою думку Тетяна Сіренко.

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Особливу увагу глядачі звернули на живу українську мову та суржик, який сценаристи майстерно вплели в мову героїв.

«Мені сподобався саме суржик, він« грамотний». Він наш, український. Якби герої заговорили літературною мовою, ми б не повірили. Я б сказала, що тут суржик літературний. Мова героїв не «опустився» до жаргонізмів, а гостренькі слова ‒ це і є наше українське. Фільм глибокий. У ньому ‒ життя, як вона є: з любов’ю, зрадою, добром і черствістю. Враження дуже приємні. Гра акторів ‒ вищий пілотаж! Молодці!», ‒ написала Маруся Чураївна.

Дивіться продовження серіалу «Спіймати Кайдаша» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ о 20:00! Далі ‒ набагато цікавіше!

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