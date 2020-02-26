Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 27 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ

26.02.2020

Гороскоп на 27 лютого 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Як правильно себе поводити та не помилитися під час прийняття рішень? Читайте гороскоп на 27 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні у Овнів енергія б’є ключем. Ваше почуття гумору буде піднімати настрій всім навколо. Зверніть увагу на близьке оточення. Хтось потребує у вашій психологічній підтримці.

Телець

Тельцям сьогодні варто подумати про своє майбутнє. Задумайтесь над зміною роду діяльності. У змінах немає нічого поганого. Головне до них підготуватися та продумати план дій.

Близнюки

Сьогоднішній день для Близнюків приготував багато позитивних емоцій. З поставленими завданнями ви зможете легко впоратися. Уже ввечері вас чекає приємний сюрприз від близької людини.

Рак

Незабаром Раків чекає заслужений відпочинок. Труднощі та завантаженість на роботі скоро пройдуть. Просто трохи потерпіть. Побалуйте себе чимось смачним, або ж приємною покупкою.

Лев

Сьогодні Леви можуть відчувати себе самотніми Не піддавайтеся смутку і женіть геть подібні думки. Зателефонуйте батьками, вони напевно підберуть слова, які піднімуть вам настрій.

Діва

Сьогоднішній день не приготував для Дів ніяких особливих поворотів долі. Вам під силу перетворити навіть найзвичайніший день особливим. Робіть те, що подобається, і просто радійте життю.

Терези

Сьогодні Терезам не варто сидіти вдома. Зберіть друзів і прогуляйтеся. Ідеальним варіантом відпочинку може стати похід в кінотеатр або домашні посиденьки в приємній компанії.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто оптимізувати графік так, щоб вечір був вільний. Постарайтеся всі невирішені питання перенести на завтра. А сьогоднішній вечір проведіть зі своєю сім’єю. Вони сумують.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто звернути увагу на здоров’я. Через сильну втому ваш імунітет ослаб. Постарайтеся мінімізувати навантаження і більше відпочивати.

Козеріг

Козерогам сьогодні варто зменшити оберти у своїй діяльності. Робота від вас нікуди не втече, а от близькі можуть образитися. Проведіть вечір з ними, або ж влаштуйте сімейну вечерю.

Водолій

Водоліям варто сьогодні бути більш зваженими. Гарненько подумайте перед тим як щось сказати або зробити. Не приймайте зопалу поспішних рішень, адже до добра вони не приведуть.

Риби

Зміни в житті Риб вже поруч, але ось якими вони будуть залежить тільки від вас. Пам’ятайте, що позитивне мислення – ваш ключ до успіху. Тому творіть добро і воно до вас обов’язково повернеться.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить