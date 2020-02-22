Фінал Нацвідбору на Євробачення-2020 підійшов до кінця. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув гурт Go-A… Які бали отримали інші учасники шоу – читайте в нашому матеріалі.

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Глядачі онлайн-трансляції і телеглядачі Нацвідбору на Євробачення-2020 вже знають результати голосування. Однак для тих, хто пропустив шоу, ми нагадаємо бали конкурсантів.

Фінал Нацвідбору відкрила KRUTЬ з треком «99». Артисти отримали від суддів 5 балів, від глядачів 4 бали.

Під номером 2 виступила Jerry Heil з піснею «Vegan». Співачка отримала від суддів 1 бал, від глядачів 1 бал.

Третьою на сцену вийшла група Gо-A, яка виконала композицію «Соловей». За своє виконання музиканти отримали від членів журі 6 балів і від глядачів 6 балів.

David Axelrod з піснею «Horizon» виступив наступним. Він отримав від суддів 3 бали, від глядачів 2.

П’ятим показав свій номер KHAYAT з композицією «Call for love». Члени журі оцінили виступ в 4 бали, глядачі – у 5 балів.

Завершила фінал група TVORCHI з піснею «Bonfire». Хлопцям судді поставили 2 бали, глядачі 3 бали.

Отже, за результатами конкурсу, представляти Україну на міжнародному пісенному шоу поїде Gо-A

Результати глядацького голосування в процентах і балах:

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