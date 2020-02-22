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Результаты голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2020

22.02.2020

Финал Нацотбора на Евровидение-2020 подошел к концу. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержала группа Go-A. Какие баллы получили остальные участники шоу — читайте в нашем материале.  

Зрители онлайн-трансляции и телезрители Нацотбора на Евровидение-2020 уже знают результаты голосования. Однако для тех, кто пропустил шоу, мы напомним баллы конкурсантов.

Финал Нацотбора открыла  KRUTЬ с треком «99». Артисты получили от судей 5 баллов, от зрителей 4 балла.  

Под номером 2 выступила Jerry Heil с песней «Vegan». Певица получила от судей 1 балл, от зрителей 1 балл.  

Третьей на сцену вышла группа Gо-A, которая исполнила композицию «Соловей».  За свое исполнение музыканты получили от членов жюри  6 баллов и от зрителей 6 балла.  

David Axelrod с песней «Horizon» выступил следующим. Он получил от судей 3 балла, от зрителей 2.

Пятым показал свой номер KHAYAT с композицией «Call for love». Члены жюри оценили выступление в 4 балла, зрители – в 5 баллов.  

Завершила финал группа TVORCHI с песней «Bonfire». Парням судьи поставили 2 балла, зрители 3 балла.

Итак, по результатам конкурса, представлять Украину на международном песенном шоу поедет группа Gо-A!

Результаты зрительского голосования в процентах и баллах:

 

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