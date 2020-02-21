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Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

21.02.2020

Відбулися перший та другий півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом та виступить знову 22 лютого. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.

Дивіться фінал Відбору на Євробачення 2020 – онлайн трансляція на сайті

джери хеил

Пропонуємо послухати пісні фіналістів Національного відбору 22 лютого.

TVORCHI – «Bonfire»

TVORCHI — український електронний дует з Тернополя, до якого входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Гурт було засновано у 2018 році. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальний манер, і розслабляюче звучання.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

KHAYAT — нове дихання української музики. Працює в жанрі фольктроніка. Після півфіналу Національного відбору на Євробачення-2019 і «Голосу країни»-9, де KHAYAT дійшов до фіналу, життя артиста кардинально змінилося.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

 David Axelrod – «Horizon»

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення 2020. David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла потреба змінити і репертуар, і ім’я.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

Більше на тему: Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

Jerry Heil – «Vegan»

Jerry Heil – вегетаріанка з сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: «Краща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

KRUTЬ – «99»

Співачка та бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта 15 років тому – з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми, останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року. Альбом став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу. На підтримку платівки відразу стартував тур містами України.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

 Go_A «Соловей»

Gо-A — український гурт, що поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани й етнічний фольк. Музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу відрізняє його від інших гуртів. Це і стало основною ідеєю створення проєкту в 2011 році. Близько року команда намагалася знайти однодумців, які б взялися за живий інструментальний супровід. Наприкінці 2012-го року вийшла перша пісня під назвою «Коляда».

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

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