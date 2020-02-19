Відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 і визначено учасників, які пройшли у фінал. Із восьми конкурсантів троє стали на крок ближче до перемоги. Хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020 і знову виступить у фіналі — дізнайтеся в матеріалі.

Члени журі та глядачі за допомогою своїх голосів визначили трійку учасників, які пройшли у фінал Національного відбору на Євробачення-2020. У другому півфіналі, який відбувся 15 лютого, змагалися 8 конкурсантів з різними й унікальними композиціями. Однак найкращі та найяскравіші виступлять знову, але вже у фіналі, де боротимуться за можливість представити Україну на головному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Більше на тему: Пісні фіналістів відбору на Євробачення 2020 (Україна)

Фіналістами Відбору на Євробачення-2020 стали:

Jerry Heil

KRUTЬ

Go-A

TVORCHI

KHAYAT

David Axelrod

22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020 року, де виступлять усі 6 учасників, які боротимуться за перше місце.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.