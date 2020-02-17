Франція визначилася з представником, який виступить у травні в Роттердамі. Том Ліб — 30-річний співак, актор і комік — змусив всіх трохи почекати на пісню, з якою боротиметься за перемогу на Євробаченні-2020. 16 лютого співак представив пісню під назвою «The Best In Me». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

Францію на пісенному конкурсі Євробачення-2020 представить Том Ліб із піснею «The Best In Me», що в перекладі означає «найкраще в мені». З нею співак виступив на Ейфелевій вежі у супроводі світлового шоу французького триколора.

Щодо свого вибору Том сказав: «Конкурс пісні Євробачення є знаковою і об’єднуючою подією. Я так пишаюся тим, що представляю Францію, і не можу дочекатися, щоб пережити цей досвід з усіма вами».

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Варто зазначити, що пісня була написана Томом Лібом та іншими артистами, які вже представляли Францію на Євробаченні. Композитори раніше домоглися величезного успіху з піснею Лорін «Euphoria», яка перемогла на Євробаченні-2012 у Баку.

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