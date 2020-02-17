Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: учасник від Франції Том Ліб (Tom Leeb) представив пісню «The Best In Me»

17.02.2020

Франція визначилася з представником, який виступить у травні в Роттердамі. Том Ліб — 30-річний співак, актор і комік — змусив всіх трохи почекати на пісню, з якою боротиметься за перемогу на Євробаченні-2020. 16 лютого співак представив пісню під назвою «The Best In Me». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

том либ

Францію на пісенному конкурсі Євробачення-2020 представить Том Ліб із піснею «The Best In Me», що в перекладі означає «найкраще в мені». З нею співак виступив на Ейфелевій вежі у супроводі світлового шоу французького триколора.

Щодо свого вибору Том сказав: «Конкурс пісні Євробачення є знаковою і об’єднуючою подією. Я так пишаюся тим, що представляю Францію, і не можу дочекатися, щоб пережити цей досвід з усіма вами».

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

Варто зазначити, що пісня була написана Томом Лібом та іншими артистами, які вже представляли Францію на Євробаченні. Композитори раніше домоглися величезного успіху з піснею Лорін «Euphoria», яка перемогла на Євробаченні-2012 у Баку.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить