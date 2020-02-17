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Евровидение-2020: участник от Франции Том Либ (Tom Leeb) представил песню «The Best In Me»

17.02.2020

Франция определилась с представителем, который выступит в мае в Роттердаме. Том Либ — 30-летний певец, актер и комик — заставил всех немного подождать песню, с которой будет бороться за победу на Евровидении-2020. 16 февраля певец представил песню под названием «The Best In Me». Подробнее узнайте в материале. 

том либ

Францию на песенном конкурсе Евровидение-2020 представит Том Либ с песней «The Best In Me», что в переводе означает «лучшее во мне». С ней певец выступил на Эйфелевой башне в сопровождении светового шоу французского триколора. 

Относительно своего выбора Том сказал: «Конкурс песни Евровидение является знаковым и объединяющим событием. Я так горжусь тем, что представляю Францию, и не могу дождаться, чтобы пережить этот опыт со всеми вами».

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

Стоит отметить, что песня была написана Томом Либом и другими артистами, которые уже представляли Францию на Евровидении. Композиторы ранее добились огромного успеха с песней Лорин «Euphoria», победившей на Евровидении-2012 в Баку.

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