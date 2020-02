Литва назвала своего представителя на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 — это группа «The Roop». Песня, с которой участники будут соревноваться за победу в Роттердаме, называется «On Fire». Детали в материале.

15 февраля Литва назвала конкурсанта, который будут представлять свою страну на международном песенном конкурсе в Нидерландах. Это группа «The Roop». В 2018 году коллектив уже принимал участие в национальном отборе на Евровидение, однако потерпел поражение.

О коллективе

Группа «The Roop» состоит из трех участников. Ребята описывают свой музыкальный стиль как смесь поп-рока и инди. Коллектив был создан в 2014 году, хотя его участники намного дольше работают в музыкальной индустрии. Дебютный альбом группы «To Whom It May Concern» вышел в 2015 году. С тех пор коллектив играет музыку по всему миру, от Литвы до Бельгии, от Сербии и до Бразилии.

Больше по теме: Евровидение-2020: Румыния выбрала представителя на песенный конкурс

По словам участников группы, название песни «On Fire» символизирует страсть, энергию и жажду к жизни. Клип для композиции сняли известный режиссер Индре Юшкуте и кинематографист Адомас Яблонскис.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ