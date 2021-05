Євробачення-2021: Литва. The Roop — «Discoteque» виступ у фіналі

Литва виступила на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Це гурт The Roop. Пісня, з якою учасники змагаються за перемогу в Роттердамі, називається «Discoteque». Деталі в матеріалі.

Литва назвала конкурсанта, який представлятиме її на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. Це гурт The Roop. У 2018 році колектив уже брав участь у національному відборі на Євробачення, однак не здобув перемоги.

Про колектив The Roop

Гурт The Roop складається з трьох учасників. Вони описують свій музичний стиль як суміш поп-року та інді. Колектив був створений у 2014 році, хоча його учасники набагато довше працюють у музичній індустрії. Дебютний альбом гурту «To Whom It May Concern» вийшов у 2015 році. Відтоді колектив грає музику по всьому світові, від Литви до Бельгії, від Сербії і до Бразилії.

