Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

17.02.2020

Литва назвала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Це гурт «The Roop». Пісня, з якою учасники змагатимуться за перемогу в Роттердамі, називається «On Fire». Деталі в матеріалі.

евровидение

15 лютого Литва назвала конкурсанта, який представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. Це гурт «The Roop». У 2018 році колектив вже брав участь у національному відборі на Євробачення, однак зазнав поразки.

Про колектив

Гурт «The Roop» складається з трьох учасників. Хлопці описують свій музичний стиль як суміш поп-року та інді. Колектив був створений у 2014 році, хоча його учасники набагато довше працюють у музичній індустрії. Дебютний альбом гурту «To Whom It May Concern» вийшов у 2015 році. Відтоді колектив грає музику по всьому світові, від Литви до Бельгії, від Сербії та до Бразилії.

Більше на тему: Євробачення-2020: Румунія обрала представника на пісенний конкурс

За словами музичного гурту, назва пісні «On Fire» символізує пристрасть, енергію і жагу до життя. Кліп на композицію зняли відомий режисер Індре Юшкуте і кінематографіст Адомас Яблонскіс.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить