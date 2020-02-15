У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 виступив гурт FO SHO . У цьому році на відборі сестри стали єдиними представницями хіп-хоп музики. Чи вдалося FO SHO втілити все задумане на сцені? Як їх виступ прокоментували судді? Детальніше про виступ у другому півфіналі Нацвідбору гурту FO SHO читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн трансляція Нацвідбору на Євробачення (Україна) від 15.02.2020 (другий півфінал)

У прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступив зі своєю піснею «BLCK SQR». Варто зазначити, що тільки за декілька днів до виступу екстравагантні та креативні дівчата приголомшили фанатів шокуючою новиною про оновлену версію треку.

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«Ми будемо співати про українське мистецтво, яке революційно впливало на весь світ! Наша група – теж розрив шаблонів! Всі говорять, що ми – не українці, але ми і справді українці! Розрив шаблонів – це і є ми! Наша музика, наш стиль, думки», – раніше розповіли про головний меседж конкурсної пісні учасниці гурту FO SHO.

Сергій Притула зазначив, що зі сцени Нацвідбору вперше за всю історію пролунав «трушний дівочий реп».

У свою чергу судді у своїх коментарях до виступу дівчат були одностайними. Тіна Кароль одразу зазначила, що вона, як вокалістка, аплодує таланту дівчат стоячи, адже виступ був музичним, сучасним та вокальним.

Бачити вас, таких українок – неочікувано! Бачити такий номер і чути таку музику на Євробаченні – неочікувано. Для України це резонанс! Текст, який ви співаєте – резонанс. Ваші вокальні данні, як ви втрьох будували акорди – це резонанс і можна у вас повчитися. Я би з вами заспівала!

Андрій Данилко зізнався, що не слухає такий стиль музики, проте всю пісню посміхався та побажав FO SHO потрапити до фіналу. А першими словами Віталія Дроздова після виступу сестер були: «Дівчата, ви просто вогонь»!

Video: Тіна Кароль про виступ FO SHO: Я б з вами заспівала FO SHO - учасники другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ гурту FO SHO у другому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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