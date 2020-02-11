FO SHO: історія створення, творчість та всі новини про гурт

15 лютого афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить на Національному відборі на Євробачення 2020. Три екзотичні сестри, що підкорили соцмережі, готові поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі цього року. Історію створення та про творчість FO SHO – дізнаєтеся в матеріалі.

FO SHO — афроукраїнський хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі гурту три сестри — Бетті, Сіона і Маріам Ендале. Назва гурту перекладається як «точно» («for sure»). SHO — український варіант скорочення англійського слова «sure». 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп гурту на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу.

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Бетті, старша із сестер, отримала медичну освіту, працювала стоматологом і паралельно намагалася займатися музикою. Молодші більш поглиблено займалися творчістю. Маріам з шести років навчалася грі на скрипці, а Сіона з п’яти років грала на фортепіано.

Старша повністю інтегрувалася в музику лише в 2016 році. Вона звільнилася з клініки і переїхала до Києва. Відомо, що вона займалася розспівуванням з Наталею Могилевською та була бек-вокалісткою у Tayanna.

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Зараз колектив живе на два міста — Київ і Харків. Бетті переїхала до столиці, Сіона навчається у харківському університеті, а Маріам цього року закінчила середню школу у Харкові. У планах дівчат найближчим часом повністю об’єднатися в Києві.

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На Нацвідборі 2020 FO SHO виступлять з синглом «BLCK SQR».



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