Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020 выступила группа FO SHO. В этом году на отборе сестры стали единственными представительницами хип-хоп музыки. Удалось ли FO SHO воплотить все задуманное на сцене? Как их выступление прокомментировали судьи? Подробнее о выступлении во втором полуфинале Нацотбора группы FO SHO читайте в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию второго полуфинала от 15.02.2020

В прямом эфире второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступил со своей песней «BLCK SQR». Стоит отметить, что только за несколько дней до выступления экстравагантные и креативные девушки ошеломили фанатов шокирующей новостью об обновленной версии трека.

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«Мы будем петь об украинском искусстве, которое революционно влияло на весь мир. Наша группа – тоже разрыв шаблонов! Все говорят, что мы – не украинцы, но мы и вправду украинцы! Разрыв шаблонов – это и есть мы! Наша музыка, наш стиль, мысли», – ранее рассказали о главном меседже конкурсной песни участницы группы FO SHO.

Сергей Притула отметил, что со сцены Нацотбора впервые за всю историю прозвучал «трушний девичий рэп».

В свою очередь судьи в своих комментариях о выступлении девушек сошлись во мнениях. Тина Кароль сразу отметила, что она, как вокалистка, аплодирует таланту девушек стоя, ведь выступление было музыкальным, современным и вокальным.

Видеть вас, таких украинок – неожиданно! Видеть такой номер и слышать такую ​​музыку на Евровидении – неожиданно. Для Украины это резонанс! Текст, который вы поете – резонанс. Ваши вокальные данные, как вы втроем строили аккорды – это резонанс и можно у вас поучиться. Я бы с вами спела!

Андрей Данилко признался, что не слушает такой стиль музыки, но всю песню улыбался и пожелал FO SHO попасть в финал. А первыми словами Виталия Дроздова после выступления сестер было: «Девченки, вы просто огонь»!

Video: Тина Кароль о выступлении FO SHO: Я бы с вами спела FO SHO - участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении группы FO SHO во втором полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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