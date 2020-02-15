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Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020

15.02.2020

15 лютого відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень другої вісімки учасників. Нагадаємо, що вже відома перша трійка фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 — дізнайтеся в матеріалі.

евровидение 2020

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Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, у другому півфіналі вже 15 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

fo sho

Еліна Іващенко

элина иващенко

Олександр Порядинський

александр порядинский

GARNA

garna

KHAYAT

khayat

David Axelrod

TVORCHI

tvorchi

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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