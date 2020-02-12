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Євробачення-2020: пісні другого півфіналу Нацвідбору
Уже цієї суботи, 15 лютого, о 19:00 відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Нас чекає багато музичних відкриттів і яскравих, незабутніх виступів. Можливо, хтось із восьми учасників другого півфіналу Нацвідбору представить нашу країну на пісенному конкурсі. Але чи так це – покаже час. А поки пропонуємо ознайомитися з композиціями учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020.
MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»
FO SHO – «BLCK SQR»
Еліна Іващенко – «Get up»
Олександр Порядинський – «Savior»
GARNA – «Who We Are?»
KHAYAT – «CALL FOR LOVE»
David Axelrod – «Horizon»
TVORCHI – «Bonfire»
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