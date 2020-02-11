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GARNA – «Who We Are?»: співачка представила пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020
15 лютого у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2020 виступить 32-річна артистка GARNA. Слухайте онлайн пісню учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 «Who We Are?» вже зараз!
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Рік тому Альона Левашева разом з музичним продюсером Олексієм Хорольським створили сольний проєкт під назвою GARNA. А вже сьогодні GARNA – півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020! Якою піснею вже зовсім скоро дивуватиме артистка GARNA, слухайте просто зараз!
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