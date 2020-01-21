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CLOUDLESS – «Drown Me Down»: гурт представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

21.01.2020

Уже відомі імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Гурт CLOUDLESS – серед них. Слухайте онлайн пісню учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 «Drown Me Down» вже зараз!

Вокалістом гурту CLOUDLESS виявився Юрій Каналош, якого ми пам’ятаємо як учасника ювілейного 10 сезону шоу «Х-фактор». Юра розповів про власне бачення синглу «Drown Me Down»: «Це все ілюзії, які не дозволяють нам піднятися. Ми так прив’язані до матеріальних цінностей, що часом забуваємо про душу і про те, що дійсно важливо. Але ми самі пишемо свою історію. Тому ніхто не повинен вказувати нам, як жити і що робити. Головне, про що ми повинні пам’ятати: навіть у найскладнішій ситуації необхідно продовжувати вірити і любити, тому що віра і любов – це наймогутніша зброя, яка була подарована людству».

«Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивися на нас. Різні люди і обставини намагалися нас втопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами», – поділився учасник гурту Антон Панфілов.

Слухайте новий сингл гурту CLOUDLESS «Drown Me Down»!

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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