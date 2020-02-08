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CLOUDLESS – «Drown Me Down»: группа представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020

08.02.2020

Уже известны имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Группа CLOUDLESS – среди них. Слушайте онлайн песню участников Нацотбора на Евровидение-2020 «Drown Me Down» прямо сейчас!

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Вокалистом группы CLOUDLESS оказался Юрий Каналош, которого мы помним как участника юбилейного 10 сезона шоу «Х-фактор». Юра рассказал о собственном видении сингла «Drown Me Down»: «Это все иллюзии, которые не позволяют нам подняться. Мы так привязаны к материальным ценностям, что порой забываем о душе и о том, что действительно важно. Но мы сами пишем свою историю. Поэтому никто не должен указывать нам, как жить и что делать. Главное, о чем мы должны помнить: даже в самой сложной ситуации необходимо продолжать верить и любить, потому что вера и любовь — это самое мощное оружие, которое было подарено человечеству».

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«Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас утопить, но мы все еще здесь — с новыми лицами и с новыми силами», — поделился участник группы Антон Панфилов.

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Слушайте новый сингл группы CLOUDLESS «Drown Me Down»!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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