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Jerry Heil — «Vegan»: песня для Нацотбора-2020

17.02.2020

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil представила песню под названием «Vegan». Именно с этой композицией певица выступит в финале под номером 2. Слушайте песню «Vegan» в материале.

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Jerry Heil презентовала песню, с которой поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Уже 22 февраля состоится финал Национального отбора, в котором участница выступит с песней «Vegan». Само название говорит о том, что культивирует исполнительница. Это музыка о ее стиле и образе жизни, а также о том, как легко и весело живется в этом мире.

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Jerry Heil отметила, что тема веганства очень важная: «Как по мне, тема, которую я затрагиваю в этой песне, – суперважная, и об этом надо чаще говорить. Во-вторых, мне хочется показать, что украинцы пишут музыку мирового уровня».

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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