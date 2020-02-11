15 февраля во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020 выступит 32-летняя артистка GARNA. Слушайте онлайн песню участницы Нацотбора на Евровидение-2020 «Who We Are?» прямо сейчас!

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Год назад Алена Левашева вместе с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским создали сольный проект под названием GARNA. А уже сегодня GARNA – полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020! Какой песней уже совсем скоро будет удивлять артистка GARNA, слушайте прямо сейчас!

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