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Еліна Іващенко представила пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

11.02.2020

Еліна Іващенко представила пісню, яку написала для відбору на Євробачення 2020. Подробиці – далі в матеріалі.

еліна іващенко

Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко у прямому ефірі виконала пісню власного авторства «Get up», яку написала для Нацвідбору на Євробачення-2020. Раніше учасниця розповідала, що трек зараз у процесі аранжування. Він звучатиме у стилі поп, з використанням джазових ноток. 

Також Еліна розповіла, який головний меседж закладено в її пісню: «Вона про дуже сильну дівчину, яка втратила все, але змогла подолати всі перешкоди».

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У свою чергу, Ігор Кондратюк зазначив, що таких сильних пісень з момену перемоги Джамали на Євробаченні Нацвідбір ще не чув. 

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