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Еліна Іващенко: біографія, творчість і всі новини про артистку

21.01.2020

Еліна Іващенко – переможниця наймасштабнішого вокального проєкту «Х-фактор» -10. Наймолодша учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 професійно займається вокалом з 5 років, а зараз навчається в Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра.

Еліна Іващенко народилася в 2002 році в місті Бровари Київської області. Дівчина є сиротою, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем. Закінчила Броварську музичну школу.

Відомо, що в 2016 році дівчина виграла проєкт «Голос діти» -3 в команді Тіни Кароль. У 2017 почала працювати радіоведучою станції «Наше радіо», а також викладала в школі Олександра Павлика «Pavlik kid’s 15».

У 2018 взяла Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри».

Під час участі в «Х-фактор» -10 виконувала пісні Demi Lovato, Mariah Carey, Максима Фадєєва, групи «Кіно», Beyonce, Тіни Кароль, Miyagi & Andy Panda, Квітки Цісик. У фіналі проєкту «X-Фактор» Еліна виконала свою пісню «Get up» та заспівала в дуеті з Олегом Винником.

28 грудня відбувся суперфінал шоу «X-фактор» і Еліна виграла його, виступивши з піснею «Де ти там» (Квітка Цісик).

За словами Еліни, на Нацвідбір вона прийшла не як учасниця вокального шоу, а як артист, який хоче гідно показати Україну як вокальну та талановиту країну.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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