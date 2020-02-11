Элина Иващенко: биография, творчество и все новости об артистке

Элина Иващенко – победительница масштабного вокального проекта «Х-фактор»-10. Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение-2020 профессионально занимается вокалом с 5 лет, а сейчас учится в Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиера.

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Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары Киевской области. Девушка является сиротой, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. Окончила Броварскую музыкальную школу.

Известно, что в 2016 году девушка выиграла проект «Голос дети»-3 в команде Тины Кароль. В 2017 начала работать радиоведущий станции «Наше радио», а также преподавала в школе Александра Павлика «Pavlik kid’s 15».

В 2018 взяла Гран-при фестиваля «Черноморские игры».

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Во время участия в «Х-фактор»-10 исполняла песни Demi Lovato, Mariah Carey, Максима Фадеева, группы «Кино», Beyonce, Тины Кароль, Miyagi & Andy Panda, Квитки Цисык. В финале проекта «X-Фактор» Элина выполнила свою песню «Get up» и спела в дуэте с Олегом Винником.

28 декабря состоялся суперфинал шоу «X-фактор» и Элина выиграла его, выступив с песней «Де ти там» (Квитка Цисык).

По словам Элины, на Нацотбор она пришла не как участница вокального шоу, а как артист, который хочет достойно показать Украину как самую вокальную и талантливую страну.

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