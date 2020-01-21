MOONZOO feat. F.M.F. Sure – участники Нацотбора на Евровидение-2020. Это украинская электронная группа, созданная во Львове в 2018 году. Первым синглом группы стала песня «Alive», где музыканты использовали синтезаторы и живой баян. Свой стиль группа называет Sad Dance – «танцевальная музыка для тех, кому не весело». Альбом под этим же названием вышел в конце 2018 года и попал в подборки украинских музыкальных СМИ как один из лучших дебютных релизов года.

Разочаровавшись в возможностях местных студий, MOONZOO создали трек на Нацотбор на Евровидение-2020 в домашних условиях. Группа записала конкурсную песню прямо на кухне.

Первые клипы группа сняла в формате лайв-видео на необычных локациях во Львове: трамвайном депо, подвале костела и в заброшенных помещениях завода. Именно во время записи пластинки MOONZOO начали сотрудничать с F.M.F. Sure – американским рэпером нигерийского происхождения.

Вместе музыканты записали три трека. Четвертой общей композицией стала песня «Maze», с которой они и отправились на Нацотбор на Евровидение-2020.

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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