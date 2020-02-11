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MOONZOO feat. F.M.F. Sure: історія створення
MOONZOO feat. F.M.F. Sure — учасники Нацвідбору на Євробачення 2020. Це український електронний гурт, створений у Львові у 2018 році. Першим синглом гурту стала пісня «Alive», де музиканти використали синтезатори та живий баян. Свій стиль гурт називає Sad Dance — «танцювальна музика для тих, кому не весело». Альбом під цією ж назвою вийшов у кінці 2018 року і потрапив у добірки українських музичних ЗМІ як один із найкращих дебютних релізів року.
Розчарувавшись у можливостях місцевих студій, MOONZOO створили трек для Нацвідбору на Євробачення-2020 в домашніх умовах. Гурт записав конкурсну пісню прямісінько на кухні.
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Перші кліпи гурт зняв у форматі лайв-відео на незвичних локаціях у Львові: у трамвайному депо, підвалі костелу та в занедбаних приміщеннях заводу. Саме під час запису платівки MOONZOO почали співпрацювати з F.M.F. Sure — американським репером нігерійського походження.
Разом музиканти записали три треки. Четвертою спільною композицією стала пісня «Maze», з якою вони і подалися на Нацвідбір на Євробачення-2020.
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