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MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»: гурт представив пісню для Нацвідбору-2020

03.02.2020

Відбулася прем’єра пісні гурту MOONZOO feat. F.M.F. Sure під назвою «Maze», з якою учасники виступлять у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020 15 лютого. Слухайте пісню і дивіться кліп у матеріалі.

Українська електронна група MOONZOO feat. F.M.F. Sure записала спільну четверту музичну композицію «Maze», з якою виступить 15 лютого на Національному відборі на Євробачення-2020. Сьогодні також відбулася прем’єра кліпу.

Більше на тему: MOONZOO feat. F.M.F. Sure: історія створення

Нагадаємо, що свій стиль виконання гурт називає Sad Dance — «танцювальна музика для тих, кому не весело». 

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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