Группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure с песней «Maze» выступит 15 февраля во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020. Слушайте песню и смотрите клип в материале.

Украинская электронная группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure записала совместную четвертую музыкальную композицию «Maze», с которой выступит 15 февраля на Национальном отборе на Евровидение-2020. Сегодня также состоялась премьера клипа.

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Напомним, что свой стиль исполнения группа называет Sad Dance — «танцевальная музыка для тех, кому не весело».

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