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MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»: гурт представив пісню для Нацвідбору-2020
Гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure з піснею «Maze» виступить 15 лютого у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2020. Слухайте пісню і дивіться кліп у матеріалі.
Український електронний гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure записав спільну четверту музичну композицію «Maze», з якою виступить 15 лютого на Національному відборі на Євробачення-2020. Сьогодні також відбулася прем’єра кліпу.
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Нагадаємо, що свій стиль виконання гурт називає Sad Dance — «танцювальна музика для тих, кому не весело».
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