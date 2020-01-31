Assol — «Save It»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 Assol представила пісню, з якою виступить вже на першому півфіналі 8 лютого. Більше дізнатися про пісню «Save It», а також послухати її можна в матеріалі.

Співачка Assol представила повну версію пісні, з якою побореться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі. Учасниця раніше зізнавалася, що ця музика про важливу ​​соціальну тему. За допомогою пісні «Save It» вона хоче спонукати слухачів зберігати все те, що їх оточує. Адже коли, як не зараз, настав час зберігати середу, в якій живе людина.

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