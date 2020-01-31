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Assol — «Save It»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020
Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 Assol представила пісню, з якою виступить вже на першому півфіналі 8 лютого. Більше дізнатися про пісню «Save It», а також послухати її можна в матеріалі.
Співачка Assol представила повну версію пісні, з якою побореться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі. Учасниця раніше зізнавалася, що ця музика про важливу соціальну тему. За допомогою пісні «Save It» вона хоче спонукати слухачів зберігати все те, що їх оточує. Адже коли, як не зараз, настав час зберігати середу, в якій живе людина.
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