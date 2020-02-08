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Assol — «Save It»: участница представила песню для Нацотбора-2020

08.02.2020

Участница Национального отбора на Евровидение 2020 Assol представила песню, с которой выступит уже в первом полуфинале 8 февраля. Больше узнать о песне «Save It», а также послушать ее можно в материале.

Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): первый полуфинал 8 февраля 2020

Assol

Больше по теме: Assol: биография, творчество и все новости об артистке

Певица Assol представила полную версию песни, с которой поборется за право представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Участница ранее признавалась, что это музыка о важной социальной теме. С помощью песни «Save It» она попытается побудить слушателей беречь все то, что их окружает. Ведь когда, как не сейчас, настало время сохранять среду, в которой обитает человек?

Больше по теме: Александр Порядинский — Savior: участник представил песню для Нацотбора 2020 

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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