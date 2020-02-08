Assol — «Save It»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020

Учасниця Національного відбору на Євробачення 2020 Assol представила пісню, з якою виступить уже в першому півфіналі 8 лютого. Більше дізнатися про пісню «Save It», а також послухати її можна в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

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Співачка Assol представила повну версію пісні, з якою побореться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі. Учасниця раніше зізнавалася, що це музика про важливу ​​соціальну тему. За допомогою пісні «Save It» вона хоче спонукати слухачів берегти все те, що їх оточує. Адже коли, як не зараз, настав час зберігати середовище, в якому живе людина.

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