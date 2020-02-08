Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Assol — «Save It»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020
Учасниця Національного відбору на Євробачення 2020 Assol представила пісню, з якою виступить уже в першому півфіналі 8 лютого. Більше дізнатися про пісню «Save It», а також послухати її можна в матеріалі.
Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020
Більше на тему: Assol: біографія, творчість і всі новини про артистку
Співачка Assol представила повну версію пісні, з якою побореться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі. Учасниця раніше зізнавалася, що це музика про важливу соціальну тему. За допомогою пісні «Save It» вона хоче спонукати слухачів берегти все те, що їх оточує. Адже коли, як не зараз, настав час зберігати середовище, в якому живе людина.
Більше на тему: Олександр Порядинський — Savior: учасник представив пісню для Нацвідбору-2020
А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/