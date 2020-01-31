Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Assol — «Save It»: участница представила песню для Нацотбора-2020
Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Assol представила песню, с которой выступит уже на первом полуфинале 8 февраля. Больше узнать о песне «Save It», а также послушать ее можно в материале.
Певица Assol представила полную версию песни, с которой поборется за право представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Участница ранее признавалась, что эта музыка о важной социальной теме. С помощью песни «Save It» она попытается побудить слушателей сохранять все то, что их окружает. Ведь когда, как не сейчас, настало время сохранять среду, в которой обитает человек.
Больше по теме: TVORCHI – «Bonfire»: группа представила песню для Нацотбора
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/