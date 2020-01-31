Assol — «Save It»: участница представила песню для Нацотбора-2020

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Assol представила песню, с которой выступит уже на первом полуфинале 8 февраля. Больше узнать о песне «Save It», а также послушать ее можно в материале.

Певица Assol представила полную версию песни, с которой поборется за право представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Участница ранее признавалась, что эта музыка о важной социальной теме. С помощью песни «Save It» она попытается побудить слушателей сохранять все то, что их окружает. Ведь когда, как не сейчас, настало время сохранять среду, в которой обитает человек.

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