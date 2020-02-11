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Элина Иващенко представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020

11.02.2020

Элина Иващенко представила песню, которую написала для отбора на Евровидение 2020. Подробности – далее в материале.еліна іващенко

Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко в прямом эфире исполнила песню собственного сочинения «Get up», которую написала для Нацотбора на Евровидение-2020. Ранее участница рассказывала, что трек сейчас в процессе аранжировки. Он будет звучать в стиле поп,  с использованием джазовых ноток.

Также Элина рассказала, какой основной месседж заложен в ее песню: «Она об очень сильной девушке, которая потеряла все, но смогла преодолеть все препятствия».

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В свою очередь, Игорь Кондратюк отметил, что таких сильных песен с момента победы Джамалы на Евровидении Нацотбор еще не слышал.

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