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MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»: группа представила песню для Нацотбора-2020
Состоялась премьера песни группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure под названием «Maze», с которой участники выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 15 февраля. Слушайте песню и смотрите клип в материале.
Украинская электронная группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure записала совместную четвертую музыкальную композицию «Maze», с которой выступит 15 февраля на Национальном отборе на Евровидение-2020. Сегодня также состоялась премьера клипа.
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Напомним, что свой стиль исполнения группа называет Sad Dance — «танцевальная музыка для тех, кому не весело».
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