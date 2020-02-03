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MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»: группа представила песню для Нацотбора-2020

03.02.2020

Состоялась премьера песни группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure под названием «Maze», с которой участники выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 15 февраля. Слушайте песню и смотрите клип в материале.

Украинская электронная группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure записала совместную четвертую музыкальную композицию «Maze», с которой выступит 15 февраля на Национальном отборе на Евровидение-2020. Сегодня также состоялась премьера клипа. 

Больше по теме: MOONZOO feat. F.M.F. Sure: история создания

Напомним, что свой стиль исполнения группа называет Sad Dance — «танцевальная музыка для тех, кому не весело».

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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