Олег Винник оголошує «марафон любові»

Артист №1 і член журі 9 сезону шоу «Х-фактор» представить нову концертну програму «Божевільна Любов». У 2020 році Олег Винник зробить концертний забіг світового масштабу, який почнеться виступами в містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

В рамках «марафону любові» кумир мільйонів презентує програму «Божевільна Любов» і представить глядачам концептуально нове шоу. Перша частина туру стартує 18 лютого в Хмельницькому. Потім вона охопить з десяток міст, серед яких Харків (29.02), Дніпро (1.03), Бровари (7.03), і фінішує в Полтаві 14 березня.

Гостей концертів очікують танцювальні суперхіти, душевні балади і гарячі новинки у виконанні Олега Винника. А також – якісне світло, звук від кращих професіоналів України. Загальна концепція шоу задумана максимально видовищно і лаконічно. У центрі – артист, всі елементи сценографії, віджеінг, спецефекти будуть доповненням до приголомшливого вокалу та харизми співака.

Олег Винник входить в ТОП найуспішніших артистів української сцени, є найпопулярнішим артистом в Україні згідно з порівняльного аналізу Google Trends. Головний ньюзмейкер, володар багатьох престижних премій. Співак задає тренди в українському шоу-бізнесі. Він став першим сольним поп-виконавцем в Україні, який почав збирати стадіони. Першим серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу зібрав два столичних Палаци спорту поспіль. Першим відкрив нові концертні майданчики, які після Винника освоюють інші артисти. У містах Європи музикант збирає не хмари, а повноцінні концертні зали на кілька тисяч чоловік.

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