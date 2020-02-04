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Олег Винник объявляет «марафон любви»

04.02.2020

Артист №1 и судья 9 сезона шоу «Х-фактор» представит новую концертную программу «Безумная Любовь». В 2020 году Олег Винник сделает концертный забег мирового масштаба, который начнется выступлениями в городах Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

В рамках «марафона любви» кумир миллионов презентует программу «Безумная Любовь» и представит зрителям концептуально новое шоу. Первая часть тура стартует 18 февраля в Хмельницком. Затем она охватит с десяток городов, среди которых Харьков (29.02), Днепр (1.03), Бровары (7.03), и финиширует в Полтаве 14 марта.

Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. А также – качественный свет, звук от лучших профессионалов Украины. Общая концепция шоу задумана максимально зрелищно и лаконично. В центре – артист, все элементы сценографии, виджеинг, спецэффекты будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме певца.

Олег Винник входит в ТОП самых успешных артистов украинской сцены, является самым популярным артистом в Украине согласно сравнительному анализу Google Trends. Главный ньюзмейкер, обладатель многих престижных премий. Певец задает тренды в украинском шоу-бизнесе. Он стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать стадионы. Первым среди звезд отечественного шоу-бизнеса собрал два столичных Дворца спорта подряд. Первым открыл новые концертные площадки, которые после Винника осваивают другие артисты. В городах Европы музыкант собирает не клубы, а полноценные концертные залы на несколько тысяч человек.

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