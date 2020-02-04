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Марина Круть: Я хочу донести, що в бандури є майбутнє не тільки в Україні, а й в цілому світі!

04.02.2020

Хмельницька бандуристка Марина Круть, відома українським глядачам як учасниця шоу «Х-фактор»-8, прийшла на Нацвідбір заради здійснення своєї мрії. Однак які методи використовуватиме молода співачка для перемоги у відборі на Євробачення? І як вона оцінює свої сили?  

Марино, що відчувала після виступу перед музичними продюсерами шоу? 

Зазвичай,  я як і кожен молодий артист хвилююсь перед прослуховуваннями . Та як тільки я виходжу на сцену, я забуваю про хвилювання і згадую про свою місію і пристрасть до музики та  до свого інструменту . Судді – стають звичайними глядачами , а я поринаю на три хвилини у якусь нірвану. Винирую тільки коли чую оплески, та у цьому випадку почула коментарі суддів – і була неймовірно рада позитивному відгуку. 

Ти була задоволена своїм виконанням на прослуховуванні?

Так. Я задоволена, та на відборі чекаю магію із залом – зазвичай глядач змінює музику. 

Як гадаєш, які в тебе шанси на виграш у Нацвідборі?

Розділіть 100 на 18 – ось вам і мої шанси (сміється, Прим. Ред).

А навіщо тобі Євробачення?

Моя мета на Євробаченні представити молоде українське покоління модерновим баченням стародавнього інструменту у своїх руках, та голосом що зливається воєдино із інструментом . Здивувати Євробачення важко, та я впевнена мені це під силу, і що це – класна візитівка України для Євробачення. 

А як у тебе з’явилася бандура?

Мені іноді здається, що це я з’явилася у бандури (усміхається. — Прим. ред.). Я почала грати на цьому інструменті у 8 років. І якщо порахувати час, то вже 15 років поспіль я граю на бандурі. Тому ми з самого дитинства разом. В мене навіть є тату з цим інструментом, адже в мене все життя з ним пов’язане. 

Чому вирішила прийти на Євробачення? 

Мої батьки – прості робочі люди. Тато – слюсар, а мама прибиральниця. У сім’ї немає  жодного музиканта. Не популярний інструмент, відсутність продюсера, та скептичні погляди оточення – не зупиняли мене ніколи. Я хочу надихнути власним прикладом – можливо все , варто тільки жити своїм ділом, і безмежно його любити.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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