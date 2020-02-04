Марина Круть: Я хочу донести, что в бандуры будущее есть не только в Украине, но и во всем мире!

Хмельницкая бандуристка Марина Круть, известная украинским зрителям как участница шоу «Х-фактор»-8, пришла на Нацотбор ради осуществления своей мечты. Однако какие методы будет использовать молодая певица для победы в отборе на Евровидении? И как она оценивает свои силы?

Марина, что чувствовала после выступления перед музыкальными продюсерами шоу?

Обычно, я как и каждый молодой артист, волнуюсь перед прослушиваниями. И как только я выхожу на сцену, я забываю о волнении и вспоминаю о своей миссии и страсти к музыке и к своему инструменту. Судьи – становятся обычными зрителями, а я погружаюсь на три минуты в какую-то нирвану. Винирую только когда слышу аплодисменты, и в этом случае услышала комментарии судей – и была невероятно рада положительному отзыву.

Ты была довольна своим исполнением на прослушивании?

Да. Я довольна, и на отборе жду магию с залом – обычно зритель меняет музыку.

Как думаешь, у тебя есть шансы на выигрыш в Нацотборе?

Разделите 100 на 18 – вот вам и мои шансы (смеется, Прим ред.).

А зачем тебе Евровидение?

Моя цель на Евровидении представить молодое украинское поколение с модерновым видением древнего инструмента в своих руках, и голосом сливать воедино инструмент. Удивить Евровидение трудно, и я уверена, мне это под силу. И мой номер – это классная визитная карточка Украины для Евровидения.

А как у тебя появилась бандура?

Мне иногда кажется, что это я появилась в бандуры (улыбается. – Прим. Ред.). Я начала играть на этом инструменте в 8 лет. И если посчитать время, то уже 15 лет подряд я играю на бандуре. Поэтому мы с самого детства вместе. У меня даже есть тату с этим инструментом, ведь у меня всю жизнь с бандурой связана.

Почему решила прийти на Евровидение?

Мои родители – простые рабочие люди. Папа – слесарь, а мама уборщица. В семье нет ни одного музыканта. Но не популярные инструменты, отсутствие продюсера, и скептические взгляды окружающих – не останавливали меня никогда. Я хочу вдохновить своим примером – возможно все, стоит только жить своим делом, и бесконечно его любить.

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