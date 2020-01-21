Сьогодні вся країна дізналася імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Однією з них стала 32-річна артистка GARNA. Слухайте онлайн пісню учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 «Who We Are?» вже зараз!

Рік тому Олена Левашова разом з музичним продюсером Олексієм Хорольським створили сольний проєкт під назвою GARNA. А вже сьогодні GARNA – півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020! Якою піснею вже зовсім скоро дивуватиме артистка GARNA, слухайте просто зараз!

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