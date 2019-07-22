Оля Полякова показала ідеальну фігуру в купальнику

Поп-діва української сцени і нова суддя 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Оля Полякова полетіла у відпустку. І тепер радує шанувальників пляжними фото в купальнику. Подробиці в матеріалі.

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Відома українська співачка Оля Полякова полетіла у відпустку і поділилася на сторінці в Instagram пляжними фото. На знімку артистка відображена на яхті в строкатому бікіні, демонструючи шанувальникам ідеальну фігуру: рельєфний прес і стрункі ніжки.

«Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!» — підписала знімок Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, з 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ починається головний день народження року — 10 сезон грандіозного проєкту «Х-фактор»!

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