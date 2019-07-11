Модні купальники 2019: у чому ходить Настя Каменських цього літа

Ви все ще не підібрали для себе ідеальний купальник? Красива і талановита суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських часто ділиться в Instagram фотографіями в купальниках, сміливо демонструючи свої соковиті форми. Але які ж модні купальники 2019 року вибрала Настя Каменських для свого гардеробу цього літа? Читайте далі в матеріалі.

З кожним роком мода на купальники змінюється. Модний купальник на літо 2019 року вже давно перестав бути просто одягом для плавання. Сьогодні це невід’ємна частина гардеробу зі своїм стилем і принципами підбору аксесуарів. Настав час царювання моделей без зайвих деталей, таких, що виділяються лише кольором або фасоном.

Купальники не рясніють декором, виняток становлять лише шнурівка, оборки і трохи блискіток. У цій справі головне – не переборщити, адже в моду стрімко повертається мінімалізм. Пропонуємо зануритися з головою в пляжну моду і помилуватися фото купальників, актуальних в прийдешньому сезоні, від співачки і судді шоу «Х-фактор» Насті Каменських.

Модні купальники 2019: однотонный триангл (triangle)

Модні купальники: плавки-стрінги

Модні купальники літа 2019: з воланами і високою талією

Купальники 2019: анімалістичні принт

Мода сезону літо-2019: купальник з блискітками

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