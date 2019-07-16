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Яке місце посів переможець шоу «Х-фактор» на «Слов’янському базарі»

16.07.2019

Переможець «Х-фактор»-5 Дмитро Бабак представив Україну на пісенному конкурсі «Слов’янський базар»-2019. Яке місце посів співак і хто став переможцем – читайте в матеріалі.  

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У Вітебську відбувся триденний міжнародний пісенний конкурс «Слов’янський базар»-2019. Перше місце зайняв учасник з Казахстану Адільхан Макін отримавши грошовий приз в 20 тисяч доларів. Друге місце отримав учасник з Грузії Георгій Путкарадзе. До слова, нагороду йому вручала одна з членів журі українська артистка Ірина Білик.

Переможець шоу «Х-фактор» Дмитро Бабак посів третє місце, розділивши його з представником Росії Іваном Дятловим. Співак подякував на своїй сторінці в Facebook всім, хто його підтримував:

«Загальний результат «Слов’янський Базар 2019» для мене (України) 3 місце. Дякую, за підтримку!»

дмитрий бабак славянский базар

Дивіться як проходив «Слов’янський базар»-2019 просто зараз у влозі Дмитра Бабака: 

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