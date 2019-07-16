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Какое место занял победитель шоу «Х-фактор» на «Славянском базаре»

16.07.2019

Победитель «Х-фактор»-5 Дмитрий Бабак представил Украину на песенном конкурсе «Славянский базар»-2019. Какое место занял певец и кто стал победителем – читайте в материале.  

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В Витебске состоялся трехдневный международный песенный конкурс «Славянский базар»-2019. Первое место занял участник из Казахстана Адильхан Макин получив денежный приз в 20 тысяч долларов. Второе место получил участник из Грузии Георгий Путкарадзе. К слову, награду ему вручала одна из членов жюри украинская артистка Ирина Билык.

Победитель шоу «Х-фактор» Дмитрий Бабак занял третье место, разделив его с представителем России Иваном Дятловым. Певец поблагодарил на своей странице в Facebook всех, кто его поддерживал:

«Загальний результат «Слов’янський Базар 2019» для мене (України) 3 місце. Дякую, за підтримку!»

дмитрий бабак славянский базар

Смотрите как проходил «Славянский базар»-2019 прямо сейчас во влоге Дмитрия Бабака: 

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