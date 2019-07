Другий день Atlas Weekend — 2019 запам’ятається виступом легендарного колективу та одного з хедлайнерів фестивалю — The Black Eyed Peas. Володарі 16 премій «Греммі» й рекордсмени чарту Billboard виступлять на головній сцені музичного івенту. Кого ще глядачі побачать цього вечора на Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 10 липня.

10 липня Atlas Weekend порадує виступами світових зірок. На головній сцені фестивалю співати й танцювати будуть Netta, Little Big та хедлайнери 2019 року The Black Eyed Peas.

Також цього вечора гості музичного івенту зможуть насолодитися музикою Tom Odell, Jamala, MÉLOVIN, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB, Нейромонаха Феофана та інших артистів.

Починаючи з 10 липня в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».

Всього другого дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 9 сцен.

Atlas Weekend — 2019: програма на 10 липня

Main Stage

17:00 — 17:45 MÉLOVIN

18:30 — 18:55 Netta

20:00 — 21:00 Tatarka

20:00 — 21:00 Little Big

22:15 — 23:45 The Black Eyed Peas

West Stage

15:30 — 16:00 AKINE

16:30 — 17:15 The Elephants

17:45 — 18:30 LATEXFAUNA

19:00 — 20:00 Jamala

21:00 — 22:30 Tom Odell

East Stage

15:30 — 16:00 Scream Inc.

16:30 — 17:15 Stoned Jesus

17:45 — 18:30 HEALTH

19:00 — 20:00 Tesseract

21:00 — 22:30 Skindred

North Stage

15:15 — 15:45 Vnature

16:15 — 16:45 NIZKIZ

17:15 — 18:00 Dog Eat Dog

18:30 — 19:15 MadeinTYO

20:00 — 21:00 5’nizza

22:00 — 23:30 Dub FX

Night Stage (East)

23:30 — 00:30 Stage Rockers

00:30 — 01:30 Alex M.O.R.P.H.

01:30 — 03:00 ATB

03:00 — 04:00 Sagan

04:00 — 05:00 Jimmy Clash

04:00 — 05:00 Tricky Gullivan

05:00 — 06:00 AVADOX

Night Stage (Central)

23:00 — 01:00 Martovsky (MC)

23:00 — 00:00 Ewsei

00:00 — 01:00 Toki Toi

01:00 — 02:30 Нейромонах Феофан

02:30 — 05:30 Martovsky (MC)

02:30 — 03:30 ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП

03:30 — 04:30 MADISON

04:30 — 05:30 Mixmaster Gabber

Pepsi & Lay’s Stage

16:00 — 18:00 Boychi

18:00 — 20:00 ANIMADO

20:00 — 22:00 Anton Bykov

22:00 — 00:00 Galina Malinovskaya

00:00 — 02:00 POZZY

02:00 — 04:00 ATHOM

04:00 — 06:00 Saint True

Kurenivka Stage

19:00 — 20:00 KHRAMOV

20:00 — 22:00 Andrey Korol

22:00 — 00:00 Sasha Gurov

00:00 — 02:00 Alex Slog

Burn Stage

12:00 — 22:00 Початок роботи художників у стрит-арт зоні

18:00 — 22:00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 1 (MONSTO, COSSWEEK, BIRCH)

Borjomi Active Stage

14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером

16:00 — 18:00 Borjomi & X-Park presents: FunUp, Zumba, TAEBO

16:00 — 18:00 Вечір серф-кіно

18:00 — 00:00 Surf Party by Z-Games. SuperSholokh, Serafim Romanov (SurfinUA)

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Нагадуємо, Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

