Atlas Weekend — 2019: розклад на 10 липня
Другий день Atlas Weekend — 2019 запам’ятається виступом легендарного колективу та одного з хедлайнерів фестивалю — The Black Eyed Peas. Володарі 16 премій «Греммі» й рекордсмени чарту Billboard виступлять на головній сцені музичного івенту. Кого ще глядачі побачать цього вечора на Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 10 липня.
Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні
10 липня Atlas Weekend порадує виступами світових зірок. На головній сцені фестивалю співати й танцювати будуть Netta, Little Big та хедлайнери 2019 року The Black Eyed Peas.
Також цього вечора гості музичного івенту зможуть насолодитися музикою Tom Odell, Jamala, MÉLOVIN, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB, Нейромонаха Феофана та інших артистів.
Починаючи з 10 липня в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».
Всього другого дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 9 сцен.
Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: розклад на 9 липня
Atlas Weekend — 2019: програма на 10 липня
Main Stage
- 17:00 — 17:45 MÉLOVIN
- 18:30 — 18:55 Netta
- 20:00 — 21:00 Tatarka
- 20:00 — 21:00 Little Big
- 22:15 — 23:45 The Black Eyed Peas
West Stage
- 15:30 — 16:00 AKINE
- 16:30 — 17:15 The Elephants
- 17:45 — 18:30 LATEXFAUNA
- 19:00 — 20:00 Jamala
- 21:00 — 22:30 Tom Odell
East Stage
- 15:30 — 16:00 Scream Inc.
- 16:30 — 17:15 Stoned Jesus
- 17:45 — 18:30 HEALTH
- 19:00 — 20:00 Tesseract
- 21:00 — 22:30 Skindred
Більше на тему: Atlas Weekend – 2019: Настя Каменських виступить на фестивалі 9 липня
North Stage
- 15:15 — 15:45 Vnature
- 16:15 — 16:45 NIZKIZ
- 17:15 — 18:00 Dog Eat Dog
- 18:30 — 19:15 MadeinTYO
- 20:00 — 21:00 5’nizza
- 22:00 — 23:30 Dub FX
Night Stage (East)
- 23:30 — 00:30 Stage Rockers
- 00:30 — 01:30 Alex M.O.R.P.H.
- 01:30 — 03:00 ATB
- 03:00 — 04:00 Sagan
- 04:00 — 05:00 Jimmy Clash
- 04:00 — 05:00 Tricky Gullivan
- 05:00 — 06:00 AVADOX
Night Stage (Central)
- 23:00 — 01:00 Martovsky (MC)
- 23:00 — 00:00 Ewsei
- 00:00 — 01:00 Toki Toi
- 01:00 — 02:30 Нейромонах Феофан
- 02:30 — 05:30 Martovsky (MC)
- 02:30 — 03:30 ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП
- 03:30 — 04:30 MADISON
- 04:30 — 05:30 Mixmaster Gabber
Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році
Pepsi & Lay’s Stage
- 16:00 — 18:00 Boychi
- 18:00 — 20:00 ANIMADO
- 20:00 — 22:00 Anton Bykov
- 22:00 — 00:00 Galina Malinovskaya
- 00:00 — 02:00 POZZY
- 02:00 — 04:00 ATHOM
- 04:00 — 06:00 Saint True
Kurenivka Stage
- 19:00 — 20:00 KHRAMOV
- 20:00 — 22:00 Andrey Korol
- 22:00 — 00:00 Sasha Gurov
- 00:00 — 02:00 Alex Slog
Burn Stage
- 12:00 — 22:00 Початок роботи художників у стрит-арт зоні
- 18:00 — 22:00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 1 (MONSTO, COSSWEEK, BIRCH)
Borjomi Active Stage
- 14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером
- 16:00 — 18:00 Borjomi & X-Park presents: FunUp, Zumba, TAEBO
- 16:00 — 18:00 Вечір серф-кіно
- 18:00 — 00:00 Surf Party by Z-Games. SuperSholokh, Serafim Romanov (SurfinUA)
Театр (Central Night Stage)
- 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»
Нагадуємо, Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!
Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах